Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020

Рональд Куман остался без своего ассистента перед Евро-2020. Фото: рейтер

Помощник главного тренера сборной Нидерландов Кис ван Вондерен неожиданно покинул команду. Решение о своей отставке ассистент Рональда Кумана принял после жеребьевки группового этапа Евро-2020.

Свою отставку специалист объяснил отсутствием возможности реализовать потенциал тренера, сообщает "24 канал"

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман остался расстроенным отставкой ван Вондерена, однако уверен, что успеет найти достойную замену.

"Конечно, жаль, что Кис оставляет нас в такой важный момент. Но я уважаю его выбор. Наш следующий тренировочный сбор состоится в марте 2020 года. Поэтому в моей команды есть достаточно времени, чтобы найти замену Вондерену", - сказал Рональда Кумана

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Сборная Нидерландов первый матч на групповом этапе Евро-2020 сыграет в Амстердаме против Украины. Игра состоится 14 июня.