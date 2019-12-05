Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020

 
Ексклюзивы
1/5
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 54
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 3780
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 6165
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19431
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6255
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 378
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3133
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1197
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1260
Фото
Все фото
15
11
11
17
14
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Видео
Все видео
Бывший украинский футболист стал музыкантом
Бывший украинский футболист стал музыкантом
"Вест Хэм" с Ярмоленко уступил "Вулверхэмптону"
"Вест Хэм" с Ярмоленко уступил "Вулверхэмптону"
Моуриньо проиграл "Манчестер Юнайтед"
Моуриньо проиграл "Манчестер Юнайтед"
Бывший одноклубник Дарио Срны отличился красивым голом в невероятном матче
Бывший одноклубник Дарио Срны отличился красивым голом в невероятном матче
Легендарного капитана сборной Бразилии погубил алкоголь
Легендарного капитана сборной Бразилии погубил алкоголь
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 6165
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 1944
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2331
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6255
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 981
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2019
1 Просмотров: 990
Моє майбутнє
Покійному Сашкові Шпаку на язик краще було не потрапляти. Якщо дасть кличку — то на все життя. Брюнет Сашко Костенко отримав псевдо в 10 класі, ...
четверг, 05 декабря 2019 16:16

Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020

  Комментировать
Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020
Рональд Куман остался без своего ассистента перед Евро-2020. Фото: рейтер

Помощник главного тренера сборной Нидерландов Кис ван Вондерен неожиданно покинул команду. Решение о своей отставке ассистент Рональда Кумана принял после жеребьевки группового этапа Евро-2020.

Свою отставку специалист объяснил отсутствием возможности реализовать потенциал тренера, сообщает "24 канал"

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман остался расстроенным отставкой ван Вондерена, однако уверен, что успеет найти достойную замену.

"Конечно, жаль, что Кис оставляет нас в такой важный момент. Но я уважаю его выбор. Наш следующий тренировочный сбор состоится в марте 2020 года. Поэтому в моей команды есть достаточно времени, чтобы найти замену Вондерену", - сказал Рональда Кумана

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лига наций 2020-2021: Украина будет в третьей корзине при жеребьевке

Сборная Нидерландов первый матч на групповом этапе Евро-2020 сыграет в Амстердаме против Украины. Игра состоится 14 июня.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
декабря

Тогда мы перли на фронт все, что могли - еду, одежду и технику - в Украине празднуют День волонтера

Первая студия Уолта Диснея была гаражом

Москва поддержала создание народной республики в Польше

Минобороны согласилось уничтожить часть военных самолетов

Люди отовариваются и напиваються - отменили поправку конституции

Самое читаемое
&quot;Нормандская встреча&quot;. Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление
"Нормандская встреча". Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление 2 Просмотров: 28354
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
 1 Просмотров: 24075
Затянуло за несколько минут в мутную воду: мужчина погиб на глазах у сыновей
Затянуло за несколько минут в мутную воду: мужчина погиб на глазах у сыновей Просмотров: 12150
Зинченко нужно уходить из команды
Зинченко нужно уходить из команды
 Просмотров: 9459
Эксперт объяснил, почему газ для населения подорожает
Эксперт объяснил, почему газ для населения подорожает
 Просмотров: 8685
Спорт
"Шахтер" нацелился на румынского таланта
"Шахтер" нацелился на румынского таланта
Харлан закрутила роман с известным спортсменом
Харлан закрутила роман с известным спортсменом Просмотров: 441
Зинченко заговорил о своем возвращении в "Шахтер"
Зинченко заговорил о своем возвращении в "Шахтер" Просмотров: 441
Лига наций 2020-2021: Украина будет в третьей корзине при жеребьевке
Лига наций 2020-2021: Украина будет в третьей корзине при жеребьевке Просмотров: 162
Чемпионка Европы отказалась выступать за Россию
Чемпионка Европы отказалась выступать за Россию Просмотров: 801
Больше всего комментируют
5
Украинский музыкант пожаловался на притеснения русскоязычных и работяг Донбасса
3
Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти – Вятрович предупредил об опасности
3
Минобороны согласилось уничтожить часть военных самолетов
3
У Зеленского хотят менять Конституцию, ссылаясь на "Минск"
2
Тесть Зеленского стал помощником "слуги народа"
Голосов: 620
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua