Сборная Мали выгнала футболиста после парикмахерского скандала

Адама Ньян играет в Бельгии

Сборная Мали осталась в неполном составе на турнире Кубка африканских наций, который сейчас проходит в Египте. Нападающий Адама Ньян был выведен из состава команды.

Его вернули на родину после курьезного скандала с капитаном Абдуллаем Диаби. Два футболиста поругались из-за того, кто первым должен был сесть в кресло парикмахера, чтобы оформить новую прическу – пишет "Террикон"

"Они вызвали парикмахера в отель. Диаби первым уселся в кресло, считая, что капитан имеет преимущество, но Ньян был с этим несогласен. Он назвал его "ребенком", а затем обругал. Наконец, произошел обмен оскорблениями", - заявила пресс-секретарь сборной Мали Зие Кулибали. Интересно, что "малыш" Диаби на самом деле на два года старше форварда бельгийского "Шарлеруа".

Таким образом, Мали остался в неполном составе перед матчем с Тунисом, который закончился вничью - 1:1.

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После двух туров малийцы в группе с Анголой, Тунисом и Мавританией с четырьмя очками занимают первое место.