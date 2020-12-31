Шапаренко рассказал, почему отказался переходить в "Шахтер"

Николай Шапаренко стал одинм из лидеров "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины 21-летний Николай Шапаренко рассказал, почему отказал переходить в "Шахтер".

По словам Шапаренко, у него уже был подписан контракт с киевлянами, когда ему горняки предложили подписать соглашение.

Было больше конкретики со стороны "Динамо", больше интереса. А в "Шахтере" думали: "Да что он сейчас к нам перейдет, наверное. Даже бороться за него не будем ". Помню Ребров сказал в интервью, что клуб мной интересуется.

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Понятно, что я сразу не попал бы в первую команду, но на меня рассчитывали. Меня пригласили в Киев подписать контракт. Я приехал, подписал, уехал в Мариуполь. А это на поезде 14 часов где-то.

Потом мне звонят: "Приезжайте," Шахтер "хочет с вами поговорить". А что говорить, у меня уже контракт. Смысл ехать?", -сказал футболист у эфире "Трындець".

Николай Шапаренко является воспитанником "Мариуполя". Перебрался в "Динамо" летом 2016 года. С приходом Луческу стал одним из лидеров команды.