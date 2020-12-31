Шапаренко рассказал, почему отказался переходить в "Шахтер"

 
Ексклюзивы
1/5
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 117
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 729
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1098
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 738
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1935
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1044
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1251
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 432
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 342
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 7821
Фото
Все фото
4
9
5
16
10
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Видео
Все видео
"Реал" потери очки в матче против "Эльче"
"Реал" потери очки в матче против "Эльче"
"Ливерпуль" не смог победить "Ньюкасл"
"Ливерпуль" не смог победить "Ньюкасл"
"Барселона" не смогла одолеть "Эйбар"
"Барселона" не смогла одолеть "Эйбар"
Бразильский защитник забил автогол года в чемпионате Саудовской Аравии
Бразильский защитник забил автогол года в чемпионате Саудовской Аравии
"Челси" не смог победить "Астон Виллу"
"Челси" не смог победить "Астон Виллу"
Интервью
1/5
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 450
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 117
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 729
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1935
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1044
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 324
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
четверг, 31 декабря 2020 09:35

Шапаренко рассказал, почему отказался переходить в "Шахтер"

  Комментировать
Шапаренко рассказал, почему отказался переходить в &quot;Шахтер&quot;
Николай Шапаренко стал одинм из лидеров "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины 21-летний Николай Шапаренко рассказал, почему отказал переходить в "Шахтер".

По словам Шапаренко, у него уже был подписан контракт с киевлянами, когда ему горняки предложили подписать соглашение.

Было больше конкретики со стороны "Динамо", больше интереса. А в "Шахтере" думали: "Да что он сейчас к нам перейдет, наверное. Даже бороться за него не будем ". Помню Ребров сказал в интервью, что клуб мной интересуется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цыганков стоил 30 млн, а теперь – 15 млн

Понятно, что я сразу не попал бы в первую команду, но на меня рассчитывали. Меня пригласили в Киев подписать контракт. Я приехал, подписал, уехал в Мариуполь. А это на поезде 14 часов где-то.

Потом мне звонят: "Приезжайте," Шахтер "хочет с вами поговорить". А что говорить, у меня уже контракт. Смысл ехать?", -сказал футболист у эфире "Трындець".

Николай Шапаренко является воспитанником "Мариуполя". Перебрался в "Динамо" летом 2016 года. С приходом Луческу стал одним из лидеров команды.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шапаренко рассказал, почему отказался переходить в "Шахтер"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
декабря

Необычный налог заставил людей перестраивать жилье

Остатки уникального храма обнаружили в болоте

Террорист в костюме Санта Клауса убил 39 людей

Изобретатель впервые осветил улицу лампами накаливания

Самое читаемое
Священница, которая стала порно моделью, опубликовала новые эротические фото
Священница, которая стала порно моделью, опубликовала новые эротические фото
13
 Просмотров: 32022
Регина Тодоренко бегала по пляжу в &quot;трусах-невидимках&quot;
Регина Тодоренко бегала по пляжу в "трусах-невидимках"
4
 1 Просмотров: 16164
&quot;К своим бабе или деду сходите в трусах&quot;. Снегурочку Maruv раскритиковали за экстравагантный образ
"К своим бабе или деду сходите в трусах". Снегурочку Maruv раскритиковали за экстравагантный образ
7
 2 Просмотров: 10963
Безудержная фитнес-модель подорвала сеть голым фото из ванны
Безудержная фитнес-модель подорвала сеть голым фото из ванны
11
 Просмотров: 10071
Украинка поделилась опытом покупки машины в Польше
Украинка поделилась опытом покупки машины в Польше
8
 Просмотров: 9676
Спорт
"Динамо" следит за тремя израильскими футболистами - журналист
"Динамо" следит за тремя израильскими футболистами - журналист Просмотров: 45
"Реал" потери очки в матче против "Эльче"
"Реал" потери очки в матче против "Эльче"
 Просмотров: 54
"Ливерпуль" не смог победить "Ньюкасл"
"Ливерпуль" не смог победить "Ньюкасл"
 Просмотров: 45
Футболист спас собаку, которая попала под машину
Футболист спас собаку, которая попала под машину Просмотров: 333
Сделка закрыта. Абада переходит в "Динамо"
Сделка закрыта. Абада переходит в "Динамо" Просмотров: 945
Больше всего комментируют
17
В правительстве объяснили отмену льготного тарифа на электроэнергию
7
Доработались: партию Зеленского переплюнула в рейтинге ОПЗЖ
4
Указ Зеленского - ничтожен, а сам он нарушитель Конституции. КСУ ответил на ход президента
3
Зеленский уволил Кривоноса из СНБО
2
Пристойні дівчата
Голосов: 330
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть