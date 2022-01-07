Шанс для Лунина. "Реал" узнал соперника в Кубке Испании

Андрей Лунин играет в Испании с 2018 года. Фото: ФК "Реал"

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании.

Мадридский "Реал" сыграет на этой стадии против аутсайдера Ла Лиги "Эльче", сообщает Sport.ua.

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Противостояние будет состоять из одной игры. Матч должен пройти 19 или 20 января.

На предыдущей стадии "сливочные" победили "Алькоян" – 3:1. Украинский вратарь Андрей Лунин сыграл первый матч в сезоне за "Реал". Наставник мадридцев Карло Анчелотти дает игровую практику украинцу в кубковых матчах.

Также между собой сыграют: "Севилья" - "Бетис", "Барселона" - "Атлетик", "Жирона" - "Райо", "Спортинг" - "Кадис", "Реал Сосьедад" - "Атлетико Мадрид" и "Мальорка" - "Эспаньол". Андрей Лунин выступает за "Реал" с 2018 года. В активе украинца два официальных матча за мадридцев. Лунин проигрывает конкуренцию Тибо Куртуа.