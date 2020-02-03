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Самый дорогой полузащитник в истории "Динамо" отказался от перехода в "Спартак"

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Самый дорогой полузащитник в истории &quot;Динамо&quot; отказался от перехода в &quot;Спартак&quot;
Юнес Беленда защищал цвета "Динамо" в течение 3 сезонов. Фото: из открытых источников

Бывший игрок "Динамо" Юнес Беланда отказался от перехода в московский "Спартак".

Российский клуб вел переговоры о переходе марокканца, однако не смог договориться о переходе с турецкий "Галатасараем", за который сейчас выступает Беланда. Стамбульский клуб был готов отпустить футболиста, но сам игрок отказался ехать в Россию, сообщает "Sabah".

Кроме того, на полузащитника претендовали клубы из Саудовской Аравии и Франции. Контракт марокканца с "Галатасараем" заканчивается летом 2021 года.

Беланда является самым дорогим полузащитником в истории киевского "Динамо". В июле 2013 года украинский клуб заплатил "Монпелье" за марокканца 10 млн евро.

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В нынешнем сезоне 29-летний Юнес Беленда провел 13 матчей в чемпионате Турции, забил 3 гола.

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