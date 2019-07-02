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вторник, 02 июля 2019 19:00

"Шахтеру" стоит усилить отдельные позиции

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"Шахтер" завершил предсезонные сборы в Германии и вернулся домой. 3 июля "горняки" возьмут курс на Австрию, где проведут второй предсезонный сбор.
В Германии подопечные Луиша Каштру сыграли два товарищеских матча. Сначала победили болгарский "Лудогорец" 3: 0, а затем нанесли поражение еще одному представителю этой страны ЦСКА.

На первом сборе новый тренер Каштру больше знакомился с командой. В "Шахтер" вернулись часть арендованных игроков, которые в прошлом сезоне играли за другие клубы. Кроме того, свой шанс получили молодые футболисты - вратарь Трубин и недавний триумфатор молодежного Кубка Мира Сикан. 18 летний нападающий проявил себя с лучшей стороны забив 2 мяча в двух матчах.

Новый тренер "Шахтера" взял на сборы с командой двух 18 летних игроков

Особых потерь "горняки" пока нет. Ордец подписал контракт с московским "Динамо", но он в прошлом сезоне фактически не играл из-за травм. Другой защитник Бондаренко отправился в аренду в "Витории Гимараеш". Зимний новичок "Шахтера" за всю вторую часть сезона сыграл только один матч. Роль этих футболистов была совсем не значительной в команде. Кроме того, очередную травму получил полузащитник Малышев. Ходят разговоры о возможном возвращении Тайсона в родной "Интернасионал", но бразилец находится в расположении команды


Автор: Официальный сайт "Динамо" Москва
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Луиш Каштру не особо меняет игру команды. Базовые принципы построения игры остаются. Есть только новые кадровые решения. Вернулся в команду правый защитник Додо, который прошлый сезон провел в "Витории Гимараэш" вместе с Каштру. Фактически, это вся новизна "горняков" перед началом сезона. Можно еще выделить переход атакующего полузащитника Маркиньоса Сиприано на позицию левого защитника. Это скорее перспективы на будущее, потому Исмаили пока остается в команде.

Каштру не меняет построения игры "Шахтера"


Самой большой проблемой пока для "горняков" является построение игры в середине поля. Каштру пробует разные варианты, но похоже, окончательно не определился. Гарантированное место в старте имеет опорник Степаненко. На другие позиции пробуются Маркус Антонио, Алан Патрик Виктор Коваленко. Нужно здесь определить лучшее сочетание игроков в середине поля.

По моему мнению, для успешного выступления "Шахтера" в следующем сезоне команде нужно точечно усилить отдельные позиции. В прошлом сезоне в еврокубках команда пропустила 22 мяча. С тех пор "Шахтер" потерял Ракицкого. Конечно, пара Кривцов - Хочолава стала более сыгранной, но против действительно сильных соперников трудно назвать ее чрезмерно надежной. Матчи против "Динамо" показали, что здесь проблем хватает.

Автор: Официальный сайт "Шахтера"
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В полузащите дела не лучше. Тяжелую травму получил Майкон. Бразилец пропустит первую часть сезона. Получается альтернативы в Степаненко нет. На собрание поехал Пихальонок. Вряд ли он уже сейчас готов конкурировать за место в составе или успешно играть в еврокубках. Маркус Антонио делает только свои первые шаги в европейском футболе. Поэтому снова безальтернативными становятся Коваленко и Алан Патрик в середине поля.

Нужно определить лучшее сочетание игроков в середине поля


Не поехал на сборы нигерийский форвард Кайоде. В прошлом сезоне он не убедил своей игрой, хотя за него были заплачены немалые деньги "Манчестер Сити". Теперь в расположении Каштру - 32 летний Мораес и 18 летний Сикан. Для чемпионата этой пары может оказаться достаточно, а вот в еврокубках будет сложно. 32 года - значительный возраст, особенно для форварда, когда нужно много выполнять беговой работы. А в 18 лет опыта еще явно не хватает. Приятно, забивать в товарищеских турнирах, но официальные матчи существенно отличаются. Прошлой зимой Русин стал лучшим бомбардиром "Динамо" на сборах, но в чемпионате не имеет стабильного места в составе.

Не стоит от "Шахтера" в новом сезоне ждать чего-то особенного. Принципы построения игры останутся прежними. Возможны только не существенные кадровые решения. Если на уровне внутренних соревнований сил и ресурсов "горнякам" должно хватить, то в еврокубках для успешного выступления нужно усиливать отдельные позиции.

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Сезон "Шахтер" начнет 28 июля матчем за Суперкубок в Одессе против "Динамо"

Автор: Сергей Тищенко
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