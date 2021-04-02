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пятница, 02 апреля 2021 21:00

"Шахтёру" надо определиться с тренером

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&quot;Шахтёру&quot; надо определиться с тренером
Луиш Каштру работает в "Шахтере" с лета 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" провалил старт второй части сезона. "Горняки" позволили "Динамо" увеличить отрыв в чемпионате до 7 очков, вылетели из Кубка Украины от представителя первой лиги "Агробизнеса" и не смогли пройти "Рому" в 1/8 Лиги Европы, проиграв оба матча.

Проблемы "Шахтера" имеют как чисто игровые причины, так и проблемы за футбольным полем.

В футбольном смысле команда "забуксовала" без Тараса Степаненко. Основной опорник получил рецидив травмы колена. Без него не хватает игровой дисциплины, надежности, компактности и лидерских качеств. Майкон, который украинца подменял, не способен выполнять такие функции.

В прошлом сезоне "горняки" дошли до полуфинала Лиги Европы и завоевали 4-й подряд чемпионский титул. Понятно, что это был пик. Нужно было что-то менять, не дожидаясь кризиса. Часть игроков "Шахтера" себя просто исчерпала в команде.

Майкон не может заменить Степаненко

Но главные проблемы в середине клуба, а не команды. Луиш Каштру потерял контроль над командой. Контракт португальского наставника действует до завершения почтового сезона. Пока нет никакой определенности, что он будет продлен. Напротив, в прессе время от времени называют новых кандидатов на пост тренера "Шахтера". Игроки чувствуют, что у тренера нет полного доверия от руководства. Поэтому возникают конфликты с Андреем Пятовым, Марлосом, Тайсоном.

Каштру - не харизматичная личность. Он не топ-тренер, но недооценивать его тоже не стоит. Сейчас на плечи португальца выпали проблемы, которые накапливались годами, еще со времен работы Мирчи Луческу.

Смена поколений назрела уже давно. Тайсон, Марлос, Жуниор Мораес, Пятов - не вечны. Не может команда зависеть от возрастных игроков. Каштру в плане доверия к молодым сделал для клуба очень много. Утвердился в роли основного вратаря 19-летний Анатолий Трубин. Додо стал основным правым защитником команды. К обоим из этих игроков есть интерес из ведущих чемпионатов. Это заслуга Каштру. Манор Соломон Тете все больше вытесняют из состава Тайсона и Марлоса.

Отдельные позиции требуют усиления. Сдал из-за возраста Жуниор Мораес. Никакой альтернативы ему нет. "Дыра" в центре обороны, которую Каштру вынужден хоть как-то затыкать универсалом Николаем Матвиенко и даже переводом на эту позицию Степаненко. Лучшие времена Сергея Кривцова уже прошли, а Витао просто не готов, чтобы уже сейчас быть основным игроком.

Не может быть половинчатых решений. Если реально хочешь обновиться, то должен доверять молодым игрокам. В "Шахтере" выходит так, что старожилы то ни было, но тренер уже делает ставку на молодежь. Конечно, бывшим лидерам не нравится такое положение вещей, какмим бы они профессиональными ни были. Откуда проблемы внутри раздевалки.

Апогей этого - ситуация с Тайсоном. Бразилец уже неоднократно заявлял, что он хочет вернуться на родину или сменить команду. Дошло до того, что стал абсолютно равнодушным на поле. Его поведение позволило другим игрокам не отдаваться на поле по полной. Когда вожак и лидер команды не хочет играть, то это отражается на игре команды. Не стоит доводить до ситуации, когда бразильца нужно переводить в молодежную команду. Этот вопрос нужно решать после завершения прошлого сезона или зимой.

Вопрос Тайсона стоило решать раньше

Сегодня "Шахтер" требует определенности. Каштру должен получить новый контракт, или без перспектив дальнейшей работы кризис "горняков" будет только углубляться.
Если Каштру остается, то он уже сейчас должен формировать команду под себя. Клуб должен отказаться от игроков, которых не видит тренер в будущем и больше доверять молодежи с перспективой на следующий сезон. Каштру должен стать главным авторитетом в команде.

Если руководители "Шахтера" не видят португальского специалиста в команде в будущем, то лучше уволить Каштру уже сейчас, ибо кризис будет только углубляться. Речь о борьбе за чемпионство уже идёт. Нужно будет бороться с "Зарей" за 2-е место. Найти нового тренера в конце сезона будет нереально. Но есть Дарио Срна, знает команду и сможет дать импульс новых эмоций, чтобы доиграть сезон и даже попробовать догнать "Динамо".

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Луиш Каштру возглавляет "Шахтер" с лета 2019 года. На этом посту он сменил Паулу Фонсеку, который возглавил "Рому".

В 1-м своем сезоне Каштру смог вывести "Шахтер" в полуфинал Лиги Европы и выиграть "золото" национального чемпионата ".

В сезоне 2020 \ 21 "горняки" отстают на 7 очков от "Динамо" за 7 туров до окончания чемпионата. Вылетели из Кубка Украины и Лиги Европы. Следующий свой матче "Шахтер" проведет 4 апреля против "Ворсклы". Начало игры в 17:00.

Автор: Сергей Тищенко
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02
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