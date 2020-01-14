"Шахтер" запустит клубный телеканал

"Шахтер" станет первым клубом в Украине, который будет иметь свой клубный телеканал

Донецкий "Шахтер" станет первым украинским клубом, который будет иметь собственный телеканал.

"Горняки" работают над созданием собственного телеканала, а его запуск запланирован уже в ближайшие месяцы, сообщает "Трибуна"

Канал будет транслироваться в кабельных сетях Украины. Об остальных площадках показа пока неизвестно.

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С февраля 2020 года из аналоговых пакетов исчезнут телеканалы "Футбол 1/2". Вместо них будут показывать телеканал "Футбол 3".