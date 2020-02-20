"Шахтер" выцарапал победу в "Бенфики"

В Харькове встречаются лидеры национальных чемпионатов

Добрый вечер!

Сегодня в Харькове состоится первый матч 1/16 Лиги Европы. Донецкий "Шахтер" примет "Бенфику" из Лиссабона.

Обе команды занимают первые места в своих национальных первенствах и не скрывают амбиций. "Бенфика" мечтает прервать проклятие Гуттманна и выиграть наконец финал еврокубков. "Шахтер" стремится повторить успех 2009 года, когда он выиграл последний Кубок УЕФА.

Тем временем стали известны составы команд.

"Шахтер":

Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Патрик, Тайсон, Марлос, Коваленко, Мораес

Запасные: Шевченко, Бондарь, Маркос, Майкон, Тете, Коноплянка, Сикан

"Бенфика":

Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Ферри, Томаш Тавареш, Таарабт, Флорентину, Серви, Шикинью, Пицци, Сеферович

Запасные: Злобин, Нуну Тавареш, Жота, Самарис, Рафа Силва, Диего Соуза, Карлос Винисиус

Перед матчем хватало прогнозов. Бывший форвард горняков Виктор Грачев хотел, чтобы его команда победила - 2:0. А российский журналист Алексей Андронов утверждает, что "Бенфике" поможет ее богатый международный опыт.

На матч приехал экс-владелец "Металлиста" Александр Ярославский. С минуты на минуту ждут и главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Команди виходять на поле.

Игра началась!

2 мин. Перспективная атака просматривалась у "Шахтера", которую неудачным пасом разрушил Болбат.

5 мин. Никуда не спешит "Шахтер", разыгрывая позиционные атаки.

8 мин. Несколько атак смогли провести гости и даже подали угловой.

10 мин. Патрик срывает перспективную атаку "Бенфики". Алан и так под угрозой дисквалификации, потому что имел желтую карточку в предыдущих матчах.

14 мин. Навес с правого фланга выполнили лиссабонцы, но никакой угрозы для ворот "Шахтера" не было.

18 мин. "Шахтер" играет так, будто его устраивает ничья - 0:0. А, может, действительно устраивает?

20 мин. Нет, не устраивает. Как назло, "Шахтер" издевается над вашим комментатором!! Марлос после великолепной контратаки забивает уже в пустые ворота! Но забивает с миллиметрового офсайда!

23 мин. Коваленко под углом пробивает с правого фланга, но Влаходимос легко парирует удар.

26 мин. Еще один момент. Мораес бил после розыгрыша углового, но попал в стену из защитников.

31 мин. Опять успокоилась игра.

35 мин. Пятов, кажется, еще не касался мяча руками.

38 мин. Мораес запорол перспективную атаку, не отдав Марлосу на правый фланг.

40 мин. А теперь Марлос делает то же, не отдав Болбату!

44 мин Теперь гости катают мяч на чужой половине поля. Без угроз, правда.

45 мин. Марлос ударил с убойного позиции, но как-то вяло. Не такого удара ожидал стадион.

Все, первый тайм сыграно. Не рвут жилы команды, это мягко говоря!

Вторая половина игры началась!

47 мин. И началась она атакой "Шахтера". И какой атакой! Мораес вышел один на один с голкипером, а где пробил прямо в Влаходимоса.

7 ударов в створ у горняков и только два - в "Бенфики".

51 мин. Штанга! Пас Тайсона прошел на Исмаили, а тот пробил в дальнюю штангу. Коваленко прыгал на добивании, но прыгнул совсем не туда, куда надо!

55 мин. ГОЛ !!!! Алан Патрик !!! Дожали горняки. Назревал гол. Мораес откатил Патрику на линии штрафной, а тот исполнил бильярдный удар в угол.

60 мин. Еще одна перспективная атака "Шахтера" заканчивается угловым. Отбились гости.

62 мин. Гол. Классно разыграли гости и Тавареш сравнивает счет.

Но судьи тщательно все пересмотрели и назначили пенальти за нарушение Кривцова. Пицци разводит Пятова и мяч по углам – 1:1

70 мин. Шахтер приходит в себя, а фанаты развлекаются песней о Путине.

73 хв. ГОЛ !!! Тайсон выцарапал мяч у защитника, подходит на Мораес, а тот в касание на Коваленко. Виктор пробивает Влаходимоса четким ударом в угол - 2:1.

77 мин. Пятов спасает горняков. Гримальдо бил сильно, но Андрей спас.

79 мин. Замена у гостей. Вместо Чекиньо выходит Рафа Сильва. "Шахтер" отвечает выходом Маркоса Антонио вместо Алана Патрика.

81 мин. Марлос испортил атаку неудачным пасом на Мораеса. Вратарь прочитал и легко перехватил.

83 мин. Замена в "Шахтере". Коноплянка вместо Марлоса.

87 мин. Тайсон затянул с пасом и сорвал атаку своей команды.

5 минут компенсирует рефери.

Замена в "Бенфике" Вместо Пицци вышел Самарис. В "Шахтере" Тете вместо Тайсона.

Желтая у гостей. Флорентино сфолил на последней минуте.



Все. Победа "Шахтера" - 2:1 и тяжелая неделя ожиданий.

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Все решится через неделю в Лиссабоне.