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пятница, 07 августа 2020 08:51

"Шахтер" узнал соперника в 1/4 Лиги Европы

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&quot;Шахтер&quot; узнал соперника в 1/4 Лиги Европы
Подопечные Луиша Каштру имеют все шансы пройти в полуфинал Лиги Европы. Фото: ФК "Шахтер"

Швейцарский "Базель" станет соперником "Шахтера" в четвертьфинале Лиги Европы.

В 1/8 финала представитель Швейцарии не было никаких проблем с немецким "Айнтрахт".

В первой игре в Германии гости получили крупную победу - 3:0. В ответном матче "Базель" оказался сильнее - 1:0.

В своей истории "Шахтер" трижды играл против "Базеля". В активе "горняков" две победы и одна ничья. В сезоне 1996/97 команды сыграли вничью -2:2. В сезоне 2008/09 донецкая команда оказалась сильнее швейцарцев в рамках Лиги чемпионов - 2:1 и 5:0.

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Матч "Шахтер" - "Базель" состоится 11 августа в немецком Гельзенкирхене. Победитель пары определится по итогам одного матча. Начало игры - в 22. 00.

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