"Шахтер" разгромил "Шериф"

В матче шестого тура Юношеской Лиги УЕФА "Шахтер" разбил сверстников из "Шерифа" - 6:0.

"Горнякам" удался быстрый гол на старте поединка. К концу первого тайма хозяева еще дважды забивали.

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Вторая половина встречи прошла при преимуществе "Шахтера", но забитых мячей долгое время не было. Еще три гола влетели в ворота "Шерифа" в последние 10 мин. игры.

Победа не помогла "Шахтеру" улучшить свое турнирное положение. "Горняки" финишировали на третьем месте и покидают турнир. "Интер" и "Реал" вышли из группы. "Шериф" не завоевал ни одного очка в шести матчах.

В 22:00 на НСК "Олимпийский" сыграют между собой взрослые команды. Отчет об игре читайте на нашем сайте.