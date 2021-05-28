"Шахтер" раскрыл имя первого новичка команды

Марлон должн усилить оборону "Шахтера". Фото: Gettyimages.com

Первым новичком "Шахтера" должен стать защитник "Сассуоло" 25-летний Марлон.

Донецкий клуб уже начал переговоры о трансфере бразильца, рассказал заместитель директора по футболу "горняков" Карло Николини.

"На самом деле "Шахтер" уже обдумывает 2-3 трансфера. Роберто сказал нам, что база отличная, он предложил фамилии, которые подходят его игре и нашей философии. Он хочет усилить отдельные позиции. Он не приходит сюда, чтобы предлагать дорогих игроков, наши цели – молодые и опытные ребята по очень низкой цене. Он попросил одного или двух игроков Сассуоло. С другой стороны, он очень ценит этих ребят, которые вместе с ним становились лучше.

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Я не могу назвать имена, но могу утверждать, что это не Мануель Локателли и Доминико Берарди( лидеры "Сассуоло" -Gazeta.ua). На этих позициях у нас уже есть ведущие игроки, и нет смысла вкладывать деньги. Те, о которых писали в газетах, в основном ложные. Интересен только Марлон, он очень нравится тренеру.

Но "Шахтер" не покупает много. Футболисты, которых мы будем рассматривать, должны соответствовать нашим идеям и философии. Несомненно, наша цель – соответствовать нашим идеям и философии. Покупать игроков можно и в Италии, а не только в Бразилии. Роберто пришел не для навязывания определенных игроков, он оказался очень открытым в диалоге", - резюмировал Николини в комментарии Тuttomercatoweb.

Роберто Де Дзерби стал 34-м главным тренером в истории "Шахтера". На этом посту наставник заменил Луиша Каштру, который работал с командой два года. Последним местом работы итальянца был "Сассуоло", который он возглавлял в течение трех сезонов. Наивысшее достижение команды под его руководством - восьмое место серии "А" в сезонах 2019/20 и 2020/21. Перед этим новоиспеченный тренер "Шахтера" работал в "Беневенто", "Фоджи" и "Палермо". Марлон проводит уже свой третий сезон за "Сассуоло". В сезоне 2016/17 бразилец выступал за "Барселону". Также он успел поиграть за "Ниццу" и "Флуминенсе".