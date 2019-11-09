"Шахтер" просто недооценил "Динамо" – Гецко

Гецко не верит в "Динамо"

Бывший форвард "Черноморца" Иван Гецко попытался спрогнозироват тактику "Динамо" в матче против "Шахтера". Игра состоится 10 ноября в Харькове.

"Стоит понимать, что тактику, которая принесла результат, никто менять не будет. "Динамо" может победить "Шахтер" только за счет бойцовских качеств и огромного желания, потому что по всем другим параметрам "Шахтер" выглядит намного сильнее. И по подбору футболистов, и по уровню их мастерства "Шахтер" лучше. А вот накал, стремление и желание, они иногда делают чудеса, что мы и увидели в кубке, когда Киев дал достойный бой "Шахтеру", – сообщает "Сегодня".

"Хотя я думаю, что это не такая заслуга "Динамо", сколько была недооценка соперника со стороны "Шахтера". "Шахтер" не смог переломить ход игры и не смог выйти из-под прессинга. Но я думаю, что они сделают выводы и выйдут в чемпионате совсем с другим планом на игру.

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"Шахтер" опережает "Динамо" на 10 баллов.