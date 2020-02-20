"Шахтер" проиграл "Бенфике" и вылетел из еврокубков

Забитого мяча в Донецке Кристиана Лукарелли не хватило "Шахтеру" даже для ничьей. Фото: с отрытых источников

20 февраля в рамках 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" в Харькове примет "Бенфику" в первом матче противостояния.

Команды ранее встречались между собой. 12 лет назад, в сезоне 2008-2009 "горняки" были в одной группе с португальским грандом. Также в группе был "Милан" и чемпион Шотландии "Селтик"

В первом матче во втором туре "Шахтер" одержал сенсационную победу в гостях над "Бенфикой". Все решил единственный гол бразильца Жадсона в конце матча.

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В последнем туре команды уже встречались в Донецке. Португальцы взяли реванш 2: 1. В начале игры Мигель Кардосо оформил дубль в ворота горняков. "Шахтер" смог ответить только голом Кристиан Лукарелли. Таким образом "Бенфика" заняла третье место в группе и вышла в Лигу Европы, а "Шахтер" попрощался с еврокубками к новому сезону.



"Шахтер" занял в своей группе в Лиге чемпионов третье место, поэтому опустись на более низкий уровень жужелицы в еврокубках. Похожий путь прошла "Бенфика", которая тоже была только третьей в своей группе.