"Шахтер" получил первого новичка

"Флуминенсе "не захотел выкупить контракт Веллингтона Нема. Фото: ФК "Шахтер"

Атакующий полузащитник Веллингтон Нем вернулся в расположение "Шахтера"

Футболист заявлял о желании продолжить карьеру во "Флуминенсе" из Рио-де-Жанейро, за который он на правах аренды выступал с июля 2019 года. Но бразильский клуб решил не покупать Нема у "Шахтера".

Руководство клуба и тренерский штаб команды обсудили перспективы хавбека и пришли к мнению, что ставка будет делаться на других футболистов, сообщает "Футбол 24"

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Веллингтон Нем перешел в "Шахтер" летом 2013 года именно из "Флуминенсе". "Горняки" заплатили за него 9 млн евро. Действующий контракт 27-летнего бразильца с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года.