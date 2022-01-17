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вторник, 18 января 2022 07:11

"Шахтер" показал, как новички команды провели первую тренировку

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&quot;Шахтер&quot; показал, как новички команды провели первую тренировку
Новичок "Шахтера" Винисиус Тобиас. Фото: ФК "Шахтер"

"Шахтер" показал, как прошли дебютные тренировки правого защитника Винисиуса Тобиаса и вингера Давида Нереса.

Вечером 16 января донецкая команда начала первый сбор в Турции, сообщает официальный сайт клуба.

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Перед началом занятия главный тренер Роберто Де Дзерби собрал команду и озвучил план работы.

Первый этап подготовки в Турции продлится до 2 февраля.

Тренировка носила втягивающий характер и длилась ровно час. Вначале футболисты размялись, затем примерно половину времени уделили квадратам, а закончили программу беговыми упражнениями. Работали все 27 футболистов.

Давид Нерес стал первым зимним новичком "Шахтера". По информации СМИ, донецкий клуб заплатил за игрока €16-17 млн.

А потом "Шахтер" объявил о переходе и Винисиуса Тобиаса, который будет конкурировать за место в основном составе с Додо.

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