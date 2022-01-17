"Шахтер" показал, как новички команды провели первую тренировку

"Шахтер" показал, как прошли дебютные тренировки правого защитника Винисиуса Тобиаса и вингера Давида Нереса.
Вечером 16 января донецкая команда начала первый сбор в Турции, сообщает официальный сайт клуба.
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Перед началом занятия главный тренер Роберто Де Дзерби собрал команду и озвучил план работы.
Первый этап подготовки в Турции продлится до 2 февраля.
Тренировка носила втягивающий характер и длилась ровно час. Вначале футболисты размялись, затем примерно половину времени уделили квадратам, а закончили программу беговыми упражнениями. Работали все 27 футболистов.
Давид Нерес стал первым зимним новичком "Шахтера". По информации СМИ, донецкий клуб заплатил за игрока €16-17 млн.
А потом "Шахтер" объявил о переходе и Винисиуса Тобиаса, который будет конкурировать за место в основном составе с Додо.
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