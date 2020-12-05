"Шахтер" поиздевался над Минаем"

"Шахтер" легко разгромил "Минай".Фото "Спортарена"

Донецкий "Шахтер" в Киеве разгромил закарпатский "Минай" в матче 12 тура чемпионата Украины - 5:1. Два гола в свои ворота забили Допилка и Лопыренок, а остальные мячей на счету Соломона, Фернандо и Матвиенко. У гостей отличился Нуриев.

Луиш Каштру в этом матче дал отдохнуть основным игрокам "Шахтера". Однако преимущество дончан была столь велика, что уже на 30-ой минуте счет был - 3:0 в пользу хозяев. "Шахтер" настолько легко проходил оборонительные редуты гостей, медленно закрадывалась мысль, что дончане набрали оптимальную форму как раз под завершение осенней части чемпионата.

Лучшим у гостей раз был Анатолий Нуриев. Он забил гол со штрафного, заработал пенальти, который однако не реализовал. Было бы интересно посмотреть, если бы у гостей вышли на поле хотя бы три-четыре игрока уровня Нуриева. Оживил немного игру еще выход Хахлева, которому не слишком пока доверяет Кобин.

"Шахтер" настолько легко проходил оборонительные редуты гостей, медленно закрадывалась мысль, что дончане набрали оптимальную форму как раз под завершение осенней части чемпионата

После блестящей игры против "Реала" не слишком уверенно сыграл голкипер Анатолий Трубин. Пропущенный гол со штрафного никак нельзя назвать таким, что не брался. Еще в паре эпизодов Анатолий действовал не слишком уверенно. Справедливости ради стоит отметить, что в противоположных воротах тоже ошибался Антон Каниболоцкий.

Опять травмировался единственный форвард хозяев поля. В лазарет к Мораесу и Дентиньо отправился еще и Фернандо. Каштру доведется придумывать что-то оригинальное, если Дентиньо не поправится до среды.

"Шахтер" задачу выполнил: разгромил соперника вторым составом, дал в конце встречи поиграть игрокам основы и в хорошем настроении поедет в Милан, чтобы найти противодействие прессинга от "Интера". На месте итальянцев я бы не спешил забрасывать "Шахтер" шапками: горняки набрали приличную форму.

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