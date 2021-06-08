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вторник, 08 июня 2021 20:18

"Шахтер" отказался продавать своего лидера за €20 млн

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&quot;Шахтер&quot; отказался продавать своего лидера за €20 млн
Манор Соломон выступает за "Шахтер" с начала 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" не отпустил своего вингреа 21-летнего Манора Соломона в Англию.

Лондонский "Арсенал" предлагал за футболиста сборной Израиля €20 млн, сообщил журналист Игорь Цыганик в эфире "Цыганик Live".

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"Горняки" отклонили предложение, потому что клуб считает, что смогут продать израильтянина дороже.

"Шахтер" еще не начал переговоры с Соломоном о продлении контракта. Нынешнее соглашение истекает в конце 2023 года.

Сам футболист не желает продолжать сотрудничество с донецким клубом.

Манор Соломон выступает за "Шахтер" с начала 2019 года.

"Горняки" в прошлом сезоне не выиграли ни одного трофея.

"Арсенал" в сезоне 2020/21 занял восьмое место. Команда Микаэля Артеты осталась без еврокубков.

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08
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