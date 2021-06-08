Назвали самого дорогого футболиста чемпионата Украины

Самым дорогим игроком прошлого чемпионата Украины по футболу стал вингер "Динамо" 23-летний Виктор Цыганков.
Игрок киевского клуба подорожал на €1 млн и теперь стоит €25 млн, сообщает Transfermarkt.
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Второе место делят сразу три игрока "Шахтера". К Тете, который уже стоил €20 млн, присоединились Манор Соломон и Додо.
Третья строчка в Виталия Миколенко с "Динамо", он подорожал на €2 млн, сейчас стоит €17 млн.
Еще только один игрок оценен в более €10 млн - Николай Матвиенко. Его стоимость осталась неизменной - €11 млн.
Больше всех прибавили в цене Николай Шапаренко - €8 млн, Илья Забарный - €6 млн, Томаш Кендзера и Александра Караваев - €5 млн
Больше всего в цене потерял Исмаили - минус €3 млн. Теперь он бразилец оценен в €5 млн.
Виктор Цыганков является воспитанником "Динамо". Выступает за первую команду с 2017 года.
Сейчас футболист восстанавливается от мышечной травмы и готовится к Евро-2020/21 в составе сборной Украины.
В сезоне 2020/21 все внутренние трофеи выиграло "Динамо".
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