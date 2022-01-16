"Шахтер" официально подписал бразильского защитника

Винисиус Тобиас стал вторым новичком "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

Лидер чемпионата Украины донецкий "Шахтер" официально подписал защитника "Интернассионала" 17-летнего Винисиуса Тобиаса.

Бразилец будет работать с командой Роберто Де Дреби на зимнем сборе в Турции, сообщает официальный сайт "горняков".

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Основная позиция Винисиуса – правый защитник, также способный сыграть на позиции правого вингера.

В прошлом году Винисисус играл за молодежную команду "Интернассионала", где забил один гол в 23 матчах.

"Шахтер" - лидер первой части сезона. Команда Роберто Де Дзерби на два очка опережает "Динамо". Основным правым защитником "горняков" является бразилец Додо, выступающий за команду с начала 2018 года.