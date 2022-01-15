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суббота, 15 января 2022 20:29

"Шахтер" объявил о переходе игрока сборной Бразилии

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&quot;Шахтер&quot; объявил о переходе игрока сборной Бразилии
Давид Нерес. Фото: ФК "Шахтар"

Вингер "Аякса" Давид Нерес перешел в "Шахтер".

Бразилец подписал с клубом контракт до 31 декабря 2026 года, информирует официальный сайт донецкой команды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выходил в полуфинал Лиги чемпионов и играет за сборную Бразилии. Что нужно знать о первом зимнем новичке "Шахтера"

Давид Нерес - воспитанник "Сан-Паулу", в составе которого в 2016-м дебютировал на высшем уровне в чемпионате Бразилии. В этом клубе футболист провел 8 поединков и забил 3 гола. В январе 2017 года был приобретен "Аяксом". За 5 лет Нерес отыграл за амстердамцев 180 матчей, забил 47 мячей и сделал 43 ассиста.

Двукратный чемпион и обладатель Кубка Нидерландов (2019, 2021). В Лиге чемпионов - 34 игры, 5 мячей. В Лиге Европы - 11 матчей, 2 гола. В 2017 году Нерес дошел с "Аяксом" до финала ЛЕ, а в 2019-м играл в полуфинале ЛЧ. Провел 7 поединков и забил 1 гол за национальную сборную Бразилии.

Давид Нерес - первый зимний новичок "Шахтера".

"Шахтер" завершил первую часть сезона лидером УПЛ, опережая "Динамо" на два очка.

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