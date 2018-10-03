"Шахтер" наказали за пижонскую игру

Мораес отметился дублем

Донецкий "Шахтер" не сумел удержать победу в выездном матче с "Лионом" 2:2. Это была игра второго тура Лиги чемпионов.

В первом тайме чувствовалась игровое преимущество подопечных Фонсеки. Горняки атаковали острее и имели больше моментов. "Лиону" удавалось держаться, но гол был делом времени. Мяч Мораеса выглядел вполне логичным. Хозяева не были похожи на команду, которая в первом туре победила на выезде "Манчестер Сити".

Во время игры порой казалось, что Матвиенко перерос этот "Шахтер" и есть на самом деле игроком уровня "Реала"

Удивительную игру провел Николай Матвиенко. Португальский тренер кого только не ставил на правый фланг защиты. Но хороший наставник отличается от посредственного постоянным творческим поиском. Во время игры порой казалось, что Матвиенко перерос этот "Шахтер" и есть на самом деле игроком уровня "Реала". Его проход через пол поля на скорости - незабываемое зрелище.

При счете - 2:0 во втором тайме бразильцы горняков начали пижонить и потратили массу моментов. Показалось, что ребята забыли, что играют не в первенстве Украины, а в Лиге чемпионов. "Лион" мгновенно определил изменение настроения гостей и едва не забил третий раз.

Впрочем, хуже всех спать этой ночью будет нападающий "Шахтера" Кайоде. Попасть на последней минуте основного времени дебютного матча Лиги чемпионов в крестовину - такое не забывается.

Снова разочаровал Коваленко. Создается впечатление, что он с Матвиенко с разных планет. Неуверенность, обрезки, пасы назад - это весь нынешний Коваленко. Даже по сравнению со слабеньким Патриком Виктор существенно проигрывает.

Голы:

0:1 – 44 Мораес, 0:2 – 55 Мораес, 1:2 – 70 Дембеле, 2:2 – 72 Дюбуа.

Лион – Антони Лопеш, Марсело, Менди, Дюбуа, Денайер, Ауар, Ндомбеле (Диоп, 87), Траоре (Депай, 63), Тузар, Фекир, Дембеле (Корне, 81).

Шахтер – Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Ракицкий, Степаненко, Алан Патрик (Коваленко, 75), Тайсон, Марлос (Фернандо Педро, 90), Майкон, Мораес (Кайоде, 83).

В другом матче группы "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Хоффенхайм" 2:1

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Следующую игру "Шахтер" сыграет в Лиге чемпионов 23 октября. В Харькове горняки будут принимать "Манчестер Сити".