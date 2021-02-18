"Шахтер" на классе победил "Маккаби"

Алан Патрик был одним из лучших в составе "Шахтера". Фото ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" победил на выезде в первом матче Лиги Европы "Маккаби" из Тель-Авива - 2:0. По голу в каждом из таймов забили Алан Патрик и Тете.

"Маккаби" в этом матче продемонстрировал, что не случайно пробился в 1/16 финала Лиги Европы. Очень трудолюбива и дисциплинированная команда, в противоборстве с горняками напоминала дикобраза, что свернулся в клубок. Очень долго в первом тайме дончане искали момент чтобы поразить ворота соперника. И так же во втором очень долго ждали возможность добить израильский клуб вторым мячом.

Сначала казалось, что гол для подопечных Луиша Каштру - дело недолгого времени. "Шахтер" наслаждался преимуществом во владении мячом, проводил длительные розыгрыши. Было видно, что команда соскучилась по нормальным условиям после киевских морозов. Но бдительности горняки не теряли, потому что хвост израильского дикобраза готов был распрямиться в любой момент. Иногда только Анатолий Трубин и французский арбитр, который не дал пенальти в первом тайме спасали ворота "Шахтера".

Евгений Коноплянка, похоже, переживает нечто вроде второй молодости

Противоречивый матч выдали Тайсон и Марлос. Оба много бегали, но настолько часто теряли мяч в заключительной стадии атаки, таких потерь может хватить на несколько матчей. Выход Коноплянки вместо Тайсона значительно оживил игру. Евгений не отдал очевиден пас на Майкона и не получил передачу от Фернандо в моментах, когда надо было забивать второй мяч. Слава Богу, что на последней минуте нашелся Тете, который хладнокровно расстрелял ворота хозяев фактически похоронив их шансы на благоприятный исход по сумме двух матчей.

Евгений Коноплянка, похоже, переживает нечто вроде второй молодости. За 15 проведенных на поле минут он сильно покрутил шею защитникам, имел возможность забить и стать ассистентом. Видно, что его результативность на предсезонных сборах отнюдь не была случайной. перерыв на травму, которая произошла в конце прошлого года явно пошла ему на пользу.

В первом тайме поймал себя на мысли, что ищу на поле светлую голову Виктора Коваленко. Но во второй половине игры ощущение исчезло. "Отряд не заметил потери бойца". Привильность такого тезиса надо будет испытать в матчах с более серьезными соперниками.

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В еще одном матче дня киевское "Динамо" разошлось дома миром - 1:1 с бельгийским "Брюгге". Ответные матчи пройдут через неделю.