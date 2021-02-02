"Шахтер" избавился от экс-игрока сборной Украины

Богдан Бутко будет играть в Турции. Фото: ФК "Шахтер"

Турецкий "Ерзурумспор" объявил о трансфере защитника донецкого "Шахтера" 30-летнего Богдана Бутко.

Экс-защитник сборной Украины будет выступать в чемпионате Турции на правах аренды до конца сезона, сообщает сайт "Ерзурумспора".

Бутко не имел места в составе "Шахтера" начиная с 2018 года. После чего перестал получать вызовы в национальную сборную Украины.

2020-й год провел в аренде выступая за польский "Лех", но не смог закрепиться в клубе из Познани.

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Богдан Бутко является воспитанником "Шахтера". Играл за "Волынь", "Мариуполь", "Амкар", "Лех" на правах аренды. В составе сборной Украины защитник провел 33 матча. Принимал участие в Евро-2016.