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вторник, 02 февраля 2021 09:11

"Шахтер" избавился от экс-игрока сборной Украины

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&quot;Шахтер&quot; избавился от экс-игрока сборной Украины
Богдан Бутко будет играть в Турции. Фото: ФК "Шахтер"

Турецкий "Ерзурумспор" объявил о трансфере защитника донецкого "Шахтера" 30-летнего Богдана Бутко.

Экс-защитник сборной Украины будет выступать в чемпионате Турции на правах аренды до конца сезона, сообщает сайт "Ерзурумспора".

Бутко не имел места в составе "Шахтера" начиная с 2018 года. После чего перестал получать вызовы в национальную сборную Украины.

2020-й год провел в аренде выступая за польский "Лех", но не смог закрепиться в клубе из Познани.

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Богдан Бутко является воспитанником "Шахтера". Играл за "Волынь", "Мариуполь", "Амкар", "Лех" на правах аренды. В составе сборной Украины защитник провел 33 матча. Принимал участие в Евро-2016.

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