"Шахтер" хочет вернуть экс-тренера

Паулу Фонсека 3 года возглавлял "Шахтер". Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" интересуется в возвращении Паулу Фонсеки на должность тренера команды.

К португальского специалиста также проявляют интерес "Фиорентина" и "Наполи", сообщает журналист Sportitalia TV Джанлуиджи Лонгар.

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Нынешний клуб Фонсеки "Рома" уже нашла замену португальцу. "Волки" хотят, чтобы команду возглавил экс-тренер "Челси" и "Ювентуса" Маурицио Сарри.

Действующий контракт Фонсеки с "Ромой" действует до лета 2021 года. Соглашение может быть продолжение, если команда выйдет в Лигу чемпионов.

Паулу Фонсека 3 года возглавлял "Шахтер" в сезонах 2016/19. За это время "горняки" выиграли 3 чемпионских титула. С лета 2019 Фонсека возглавляет "Рому". В текущем сезоне команда смогла выйти в 1/4 Лиги Европы и занимает 7-е место в Серии А имея отставание от лидера "Интера" на 20 очков. Нынешний наставник "Шахтера" Луиш Каштру имеет соглашение с командой до лета 2021 года.