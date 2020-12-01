"Шахтер" хочет вернуть экс-форварда "Манчестер Сити" - СМИ

Оларенважу Кайоде последние полтора года играл в Турции. Фото: ФК "Шахтер".

Донецкий "Шахтер" хочет вернуть форварда Оларенважу Кайоде, который выступает за "Сивасспор" на правах аренды.

"Горняки" ищут возможность усилить позицию нападающего из-за проблем Жуниора Мораеса.

"Мораес уже не тот, каким был 2года назад. Я знаю, что "Шахтер" может вернуть Кайоде и рассматривает такую ​​ситуацию.

Классные нападающие очень дорого стоят или надо воспитывать своего. Даниил Сикан сейчас в "Мариуполе". Кайоде - тоже не топ-уровень. Я так понимаю, что "Шахтер" потратил свой бюджет на тех игроков, которые уже приобретены ", - рассказал журналист Игорь Цыганик в эфире "ЦиганикLivе".

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Оларенважу Кайоде был лучшим бомбардиром чемпионата Австрии и Израиля. Подписал контракт с "Манчестер Сити", но не смог закрепиться в составе "горожан". Футболист принадлежит "Шахтеру" с 2018 года, но последние полтора сезона играет в аренде.