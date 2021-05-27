"Шахтер" хочет подписать игрока сборной Италии

Донецкий "Шахтер" проявляет серьезный интерес к центральному защитнику "Сассуоло" 29-летнему Джанмарко Феррари.
Новоиспеченный наставник "горняков" Роберто Де Дзерби хотел бы, чтобы Феррари перебрался с ним в Украину, сообщает Tuttomercatoweb.com.
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"Шахтер" уже контактирует с "Сассуоло" и самим игроком на предмет возможного трансфера. Оценочная стоимость игрока на Transfermarkt составляет €10 млн.
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини вызвал Феррари в расположение национальной команды, которая начинает подготовку к финальной части Евро-2020/21.
В прошлом сезоне Джанмарко Феррари провел 34 матча в Серии А, отметившись пятью результативными передачами. Футболист действует на позиции центрального защитника.
Роберто Де Дзерби подписал контакте с "Шахтером" на два сезона. На этой должности итальянский тренер заменит Луиша Каштру, который не выиграл ни одного трофея в прошлом сезоне.
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