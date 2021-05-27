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четверг, 27 мая 2021 10:07

"Шахтер" хочет подписать игрока сборной Италии

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&quot;Шахтер&quot; хочет подписать игрока сборной Италии
Джанмарко Феррари должн усилить защиту "Шахтера". Фото: Gettyimages.com

Донецкий "Шахтер" проявляет серьезный интерес к центральному защитнику "Сассуоло" 29-летнему Джанмарко Феррари.

Новоиспеченный наставник "горняков" Роберто Де Дзерби хотел бы, чтобы Феррари перебрался с ним в Украину, сообщает Tuttomercatoweb.com.

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"Шахтер" уже контактирует с "Сассуоло" и самим игроком на предмет возможного трансфера. Оценочная стоимость игрока на Transfermarkt составляет €10 млн.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини вызвал Феррари в расположение национальной команды, которая начинает подготовку к финальной части Евро-2020/21.

В прошлом сезоне Джанмарко Феррари провел 34 матча в Серии А, отметившись пятью результативными передачами. Футболист действует на позиции центрального защитника.

Роберто Де Дзерби подписал контакте с "Шахтером" на два сезона. На этой должности итальянский тренер заменит Луиша Каштру, который не выиграл ни одного трофея в прошлом сезоне.

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