"Шахтер" едва спас ничью в матче с "Динамо" (Загреб)

Посл двух туров "Шахтер" находится на третьем месте в группе

Добрый вечер!

Сегодня в Харькове "Шахтер" в третьем туре Лиги чемпионов будет принимать команду, которая находится на второй строчке в группе - сенсационное "Динамо" Загреб. Клуб, который в последние годы превратился из записного аутсайдера Лиги чемпионов в крепкого середняка и является одним из главных претендентов на второе итоговое место и проход в стадию плей-офф.

Сегодняшний матч во многом определяющий в группе. Победитель будет считаться фаворитом в борьбе за второе место. Нечего и говорить, что украинскому чемпиону терять баллы никак нельзя. Безусловно, нас ждет ожесточенная борьба и интересный матч.

Тем временем стали известны стартовые составы команд:

"Шахтер": Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Алан Патрик, Степаненко – Марлос, Тайсон, Коноплянка – Мораес

Запасные: Шевченко, Додо, Хочолава, Маркос Антонио, Коваленко, Дентиньо, Соломон

"Динамо" З: Ливакович – Леовац, Перич, Дилавер, Теофиль-Катрин, Стоянович – Оршич, Моро, Адеми, Ольмо – Гавранович

Запасные: Загорац, Хайрович, Гояк, Шитум, Иванушец, Петкович, Кондзер

В составе украинского чемпиона не обошлось без неожиданностей. Евгений Коноплянка выходит в стартовом составе на этот важнейший поединок.

Команды выходят на поле. Динамовцы Загреба в желтой, совсем не динамовской форме. Горняки - в традиционных оранжевых цветах.

2 мин. "Шахтер" на правах хозяина строит первые атаки и пытается завладеть инициативой.

5 мин. Гости пытаются огрызнуться и проводят несколько атак. Пока без угроз.

7 мин. Сбили Тайсона в 10 метрах от штрафной и сразу желтую карточку увидел защитник гостей.

9 мин. Коноплянка бил с штрафной после паса Тайсона, но попал в небеса Евгений.

13 мин. Исмаили прорвался по флангу и отдал на Мораес, но не дали защитники пробить Жуниору. Первая опасность у ворот гостей.

16 мин. ГОЛ!!!! Коноплянка открывает счет!!!

Марлос прошел по правому флангу и отдал тонкую передачу на Евгения. Тот на полушаге опередил защитника и точно пробил в дальний угол.

21 мин. Привыкают к новой реальности команды. Хорваты бросились в атаку, дончане отстаивают свое преимущество и ждут возможностей выйти в контратаку.

23 мин. И тут же "Динамо" чуть не сравнивает счет. Кривцов заблокировал удар форварда гостей. А бил тот с 5 метров.

25 мин. Гол! Ольмо показал, почему за ним охотились пол Европы. Выскочил из-за спин защитников и легко сравнял счет - 1:1

Как-то беззубо "Шахтер" уступил инициативу и получил гол в свои ворота.

29 мин. Куда делся тот "Шахтер", который возит всех в чемпионате Украины? Таскает "Динамо" "горняков лицом по газону. Еще один момент теряют хорваты.

33 мин. Угловой заработал "Шахтер". Легко отбились динамовцы.

36. мин. Не похож на себя "Шахтер". Даже зрители притихли. Последний раз такое было против "Сити". Гавранович только выводил один на один Оршича. Отбились.

39 мин. Создается впечатление, что всю силовую борьбу проигрывают дончане.

42 мин. Мораес вроде есть на поле, а будто его и нет. Между тем две подряд пожара едва потушили в своей штрафной горняки. Вот это "Динамо"!

45 мин. Патрик за блокирование получает желтую.

Все, первый тайм сыграно. Равная борьба, равный счет. Теперь начинаешь понимать, почему эта команда разгромила "Аталанту". "Шахтеру" нужно срочно наладить игру в центре поля. Иначе и горняков будет ждать то же самое.

46 мин. Второй тайм начался.

47 мин. И в первую атаку выбежали гости. Довели дело до удара, но пробили выше ворот.

49 мин. "Шахтер" отвечает затяжной позиционной атакой, которую запорол Болбат, потеряв мяч. Мигом хорваты побежали в контратаку. Оршич попал в штангу, а повторный удар затяжном и красивом прыжке ликвидировал Пятов.

Будет чудо, если "Шахтер" сегодня победит.

55 мин. Не удаются "Шахтеру" быстрые выходы из обороны в атаку.

57 мин. Как же легко проходят гости оборону горняков. Будто стоячих оббегают защитников. А вот и пенальти в ворота "Шахтера". Пятов привез. Теперь пусть спасает.

60 мин. Гол! Оршич забивает - 1:2, а Пятов и Болбат получают по желтой карточке.

62 мин. Замена у гостей. Петкович вместо Гаврановича.

Это "Динамо" напоминает прошлогодний "Аякс". Будущая сенсация Лиги чемпионов.

66 мин. Момент у "Шахтера"! Исмаили прошел по флангу, отдал на Мораес, но сегодня ни день Жуниора.

67 мин. Две замены у горняков. Додо вместо Болбата, Соломон вместо Коноплянки.

69 мин. Ответ от гостей. Гояк вместо Адеми.

70 мин. Комментатор называет фамилию Марлоса. А что, он сегодня действительно есть на поле?

75 мин. ГОЛ!!!! Джокер Додо!!! Выбежал из-за спин защитников, обвел вратаря и забил! 2:2!

77 мин. Соломон на кураже едва не забивает третий мяч. В последний момент перехватили передачу динамовцы.

80 мин. Понеслись вперед игроки "Шахтера". Марлос комбинировал с Мораесом, но до удара дело не дошло.

А пас на Додо отдал Алан Патрик.

83 мин. Коваленко готовится выйти на поле. Последняя замена.

84 мин. Вы угадали, Марлос идет с поля.

88 мин. "Шахтер" дорожит мячом, но опасности от этого у ворот Ливаковича не прибавляется.

89 мин. Еще одна контратака "Динамо", и еще одна штанга. Ольмо не попадает. А прошли всю оборону дончан в два паса хорваты.

90+1 Тайсон бьет издалека, но слабо и в руки вратарю.

Вот и все. Ничья. Как говорил классик мини-футболу: "Очечко в карман!"

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После трех туров у обеих команд по 4 зачетных балла.