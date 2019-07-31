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среда, 31 июля 2019 21:25

"Шахтер" дожал на выезде "Александрию"

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&quot;Шахтер&quot; дожал на выезде &quot;Александрию&quot;
"Шахтер" одержал нелегкую волевую победу

Донецкий "Шахтер" одержал победу на выезде в матче с "Александрией" - 3:1.

Какие выводы напрашиваются после матча.

Наконец показал класс Манор Соломон. Израильтянин подтвердил, что его техника ничем не хуже технику бразилцив. По крайней мере за правый фланг нападения "Шахтера" уже не так страшно, как это было после игры за Суперкубок. Манор обострял, обводил и пасовал. Если почувствует уверенность в собственных силах, может стать лидером нового "Шахтера".

Игра пары центральных защитников "Шахтера" - тихий ужас для любого тренера

На месте Каштру не надо так опрометчиво отказываться от услуг капитана чемпионов мира Валерия Бондаря. Игра пары центральных защитников "Шахтера" - тихий ужас для любого тренера. Если добавить нежелание Патрика возвращаться в оборону, то с задекларированной новым тренером надежности в обороне ничего не остается. Хочолава - игрок уровня середняка чемпионата Франции, но отнюдь не столп обороны украинского чемпиона.

Во втором тайме "Шахтер" просто задушил соперника, доказав, что разговоры о плохой физической готовности - домыслы недоброжелателей. После 80 минут Тайсон делал такие рывки, что ему позавидуют молодые игроки.

Единственный, кто явно не готов к сезону - Жуниор Мораес. Скандальный украинский сборник совсем выпадает из игры, не может зацепиться за мяч, отдать точный пас.

На удивление легко вошел в игру Бланко-Лещук. Его голевой пас на Дентиньо - просто конфетка. Похоже, Даниилу Сикану придется набраться терпения в этом сезоне. Частые выходы на поле ему пока не грозят.

Голы:
1:0 – 42 Третьяков, 1:1 – 58, автогол Бухал, 1:2 – 73 Тайсон, 1:3 – 90 Дентиньо.


Александрия – Панькив, Бухал, Мирошниченко, Бабогло, Пашаев, Банада (Шастал, 82), Лучкевич (Задерака, 65), Третьяков, Ковалец (Запорожан, 72), Гречишкин, Ситало.


Шахтер – Пятов, Хочолава, Исмаили, Кривцов, Степаненко, Соломон (Дентиньо, 84), Болбат (Матвиенко, 90), Тайсон, Алан Патрик, Марлос, Мораес (Бланко Лещук, 74).


Предупреждения:
Степаненко (71), Запорожан (76), Алан Патрик (86).

Следующую игру "Шахтер" со играет на выезде, 4 августа против "Карпат".

Автор: Юрий СТРИГУН
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