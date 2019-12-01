Шахов результативной передачей помог "Лечче" одолеть "Фиорентину"

Євгений Шахов отличился первым результативным действием

Украинский хавбек Лечче Евгений Шахов сделал голевую передачу в гостевом матче 14-го тура Серии А против Фиорентины (1: 0), которая потерпела третье поражение подряд. Об этом сообщает champion.com.ua



29-летний полузащитник, выйдя в стартовом составе, ассистировал на 49-й минуте матча Андреа Ла Мантия, которому оставалось только переправить мяч в пустые ворота. Этот гол стал победным в поединке.

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Это первое результативное действие Шахова в "Лечче" с начала сезона. Украинец сыграл 9 матчей в чемпионате Италии.