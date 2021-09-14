Сабо верит в победу "Динамо" над "Бенфикой"

Йожеф Сабо три года возглавлял сборную Украины. Фото: телеканал "Футбол"

Бывший тренер сборной Украины 80-летний Йожеф Сабо верит в успешный старт "Динамо" в Лиге чемпионов.

Команда Мирчи Луческу в первом туре будет принимать "Бенфику".

"Считаю, что "Бенфика" не такая сильная команда, чтобы не было шансов выиграть у нее. Приятно, что "Динамо" снова сыграет в Лиге чемпионов.

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Ни в коем случае нельзя говорить, что "Бенфика" так уж намного сильнее "Динамо". Нет. Шансы есть, надо цепляться за очки и играть на победу. Считаю, что киевляне в хорошей форме и подходят к "Бенфики" с хорошими кондициями. Незначительные повреждения, как у Виталия Буяльского, думаю, останутся позади, и динамовцы сыграют сильнейшим составом.

Пока рано говорить, за какое место "Динамо" будет бороться в Лиге чемпионов. Надо посмотреть первые матчи. "Барселона" после ухода Лионеля Месси тоже уже не так грозна. Играть против этих команд можно", - сказал Сабо в комментарии Meta-ratings.com.ua.

Матч "Динамо" - "Бенфика" состоится 14 сентября в Киеве. Начало матча в 22:00 по Киеву. Отчет и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте.

В другом матче группы между собой сыграют "Бавария" и "Барселона".