С перерывом в 7 лет "Динамо" получило титульного спонсора

Украинский банк А-Банк стал новым генеральным партнером ФК "Динамо" Киев.

Уже в первом матче второй части сезона игроки "Динамо" выйдут на поле в новой форме с логотипом мобильного приложения ABank24, сообщает

А-Банк полностью непосредственно принадлежит семье Суркисов. По состоянию на 1 августа 2020 года по размеру общих активов А-Банк занимал 23 место (9.265 млрд грн) с 75 действующих банков в Украине.

Титульного спонсора на футболках "Динамо" не было с 2014-го года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему "Динамо" станет чемпионом

Автор: ФК "Динамо" Киев

Автор: ФК "Динамо" Киев

13-го февраля "Динамо" сыграет с "Олимпиком" в матче 14-го тура УПЛ. Начало игры в 17:00.