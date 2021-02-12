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пятница, 12 февраля 2021 12:27

С перерывом в 7 лет "Динамо" получило титульного спонсора

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Украинский банк А-Банк стал новым генеральным партнером ФК "Динамо" Киев.

Уже в первом матче второй части сезона игроки "Динамо" выйдут на поле в новой форме с логотипом мобильного приложения ABank24, сообщает

А-Банк полностью непосредственно принадлежит семье Суркисов. По состоянию на 1 августа 2020 года по размеру общих активов А-Банк занимал 23 место (9.265 млрд грн) с 75 действующих банков в Украине.

Титульного спонсора на футболках "Динамо" не было с 2014-го года.

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Автор: ФК "Динамо" Киев
 

Автор: ФК "Динамо" Киев
 

13-го февраля "Динамо" сыграет с "Олимпиком" в матче 14-го тура УПЛ. Начало игры в 17:00.

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Дата
12
февраля

На Олимпиаде в Лиллехаммере организаторы не могли найти гимн Украины

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