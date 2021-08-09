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вторник, 10 августа 2021 09:21

С назначением Реброва подождут до четверга

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С назначением Реброва подождут до четверга
Ребров не может разорвать контракт. Фото: Sport.ua

Вчера состоялось заседание исполкома Украинской ассоциации футбола.

Ожидалось, что на этом заседании Сергей Ребров будет утвержден новым главным тренером сборной Украины, однако этого не произошло.

По итогам обсуждения члены исполкома УАФ поручили администрации УАФ и комитету национальных сборных команд УАФ провести переговоры с потенциальными кандидатами на должность главного тренера национальной сборной команды Украины. 12 августа состоится следующее заседание исполкома.

Как сообщает Football.ua, Ребров прилетал в Украину, но все еще в статусе наставника "Аль-Айна". Руководство клуба пока не согласилось расторгнуть контракт со специалистом.

Сегодня Ребров вылетит в ОАЭ для дальнейших переговоров и попытается разорвать соглашение, чтобы возглавить сборную Украины.

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Ранее Ребров три года тренировал венгерский "Ференцварош", с который трижды выиграл чемпионат Венгрии. В прошлом году Ребров впервые за 25 лет вывел "Ференцварош" в Лигу чемпионов.

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Дата
10
августа

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Голосование Сергей Ребров выведет сборную Украины по футболу в финальную часть Кубка мира-2022?
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