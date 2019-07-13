Рыбалка раскритиковал Хацкевича

Сергей Рыбалка потерял место в основе "Динамо" с приходом Хацкевича

Украинский полузащитник "Сивасспора" Сергей Рыбалка раскритиковал тренерский штаб "Динамо".

"Я не знаю, почему Хацкевич говорит, что нет игроков хотя уже легионеров десять купил за это время. Те же три бразильцы, которые не играли, Вербич, Кендзера, Соль.Об этом пишет "Футбол Украины".

Он за два года создал практически новую команду. Но мне кажется, что некорректно и некрасиво постоянно говорить о том, что у игроков какой-то не такой уровень. Получается, что тренерский штаб тогда высокого класса?", - спрашивает Рыбалка.

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Сергей Рыбалка был основным игроком "Динамо" предыдущего тренера Сергея Реброва. Впоследствии потерял место в основе и был продан в Турцию.