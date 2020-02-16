Русские хотели заиграть Зинченко за свою сборную – тренер "Уфы"

Александр Зинченко в 20 лет сыграл на Евро-2016

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, как Александр Зинченко мог получить российское гражданство.

"Зинченко считает, что его в "Ман Сити" позвали исключительно за игры в "Уфе". Скауты из Манчестера следили за Александром с 15 лет, еще по юношеским сборным. А переход состоялся, когда Александр стал игроком "Уфы". К тому времени он уже дорос до украинской молодежки. Сообщает "Трибуна".

Хотя я точно знаю: генеральный директор "Уфы" Газизов хотел, чтобы Зинченко получил российское гражданство. Но руководство Российского футбольного союза тогда сказало: вы сначала разберитесь со статусом своего игрока - легионер он или нет.

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Александр Зинченко дебютировал за сборную Украины в октябре 2015 года в матче против сборной Испании. Тогда же тренер сборной Михаил Фоменко объяснял такой шаг желанием России заиграть Зинченко за свою сборную.