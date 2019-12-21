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суббота, 21 декабря 2019 10:57

Русин возвращается в "Динамо"

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Русин возвращается в &quot;Динамо&quot;
Назарий Русин обрадовался, когда "Динамо" уволило Хацкевича

Киевское досрочно вернет из аренды в "Заре" нападающего Назария Русина. Воспитанник львовского футбола был в аренде в луганском клубе с августа нынешнего года.

Решение по Русину уже принято, форвард начнет подготовку ко второй части УПЛ вместе с "Динамо". Сообщает dynamo.kiev.ua

При этом главный тренер "Зари" Виктор Скрипник заинтересован в том, чтобы Русин оставался в команде. "Заря" продолжает вести с киевлянами переговоры о том, чтобы форвард доработал арендное соглашение до конца сезона.

Аренда Русина рассчитана до конца сезона, но в контракте есть опция досрочного возвращения игрока в "Динамо". Это подтвердил генеральный директор луганчан Сергей Рафаилов.

Возможно, это связано с информацией об отстранении на месяц от любой футбольной деятельности форварда "Динамо" Артема Беседина из-за проваленного допинг-теста.

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В нынешнем сезоне УПЛ Русин провел 14 матчей, забил 5 голов, сделал 4 голевых передачи. Он конкурировал за место нападающего с Артемом Громовым

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21
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