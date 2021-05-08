Русин будет выступать за "Днепр-1"

Назарий Русин провел неудачных полгода в Варшаве. Фото ФК "Динамо"

"Днепр-1" может подписать нападающего "Динамо" Назария Русина, сообщает "Динамомания".

Не уточняется, что это – полноценный переход или аренда.

Сейчас Русин играет в аренде за "Легию". За первую команду провел 30 минут в одном матче.

Польский клуб заинтересован в сокращении аренды 22-летнего футболиста, которая рассчитана до конца 2021 года.

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Сезон 2019-2020 Русин начинал в "Заре". После серии удачных матчей его вернули в "Динамо". Однако ни при Михайличенко, ни при Луческу он не стал игроком основного состава. Зимой его отдали в аренду в варшавскую "Легию"