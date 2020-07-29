Румынский тренер посоветовал Луческу сдаться

Думитреску был звездным форвардом 90-ых. Фото Википедия

Бывший футболист сборной Румынии Илие Думитреску дал совет Мирче Луческу.

"Мы говорим о чемпионе и титулованном тренере. Луческу приехал в" Динамо "не из-за финансов, а потому что скучает по футболу. Мирча ожидал, что фанаты его примут, но они оказались неистовыми". Об этом сообщает сайт "Футбол Украины".

Луческу почувствовал давление. Когда вы хотите выполнять свою работу с пристрастием, то вместо того, чтобы вступать в спор с болельщиками, лучше сдаться", - предположил Думитреску.

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В 1990-х годах Думитреску сыграл за сборную Румынии 62 матча, в которых забил 20 мячей.