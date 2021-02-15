Россию наказали слишком мягко – лучший биатлонист мира

Йоханнес Бе не выиграл ни одной гонки на чемпионате мира по биатлону. Фото РИА Новости

Лидер Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился мнением об ограничениях, которые были наложены на россиян Международным союзом биатлонистов - IBU. Напомним, IBU запретил российским биатлонистам использовать во время чемпионата мира по биатлону флаг, герб и гимн России.

"Согласен с Себастианом (Самуэльссоном. - Gazeta.ua). Наказание, которое они получили, слишком незначительно. Должна быть более суровая мера.

Можно было бы наложить запрет на много разных вещей. Например, у них могло бы быть меньше стартовых мест. Наказание, которое они получили, пожалуй, самое мягкое наказание, которое можно представить", — приводит слова Йоханнеса Dagbladet.

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17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд - CAS - принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпали Олимпиада и чемпионаты мира.