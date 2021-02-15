Россию наказали слишком мягко – лучший биатлонист мира

Лидер Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился мнением об ограничениях, которые были наложены на россиян Международным союзом биатлонистов - IBU. Напомним, IBU запретил российским биатлонистам использовать во время чемпионата мира по биатлону флаг, герб и гимн России.
"Согласен с Себастианом (Самуэльссоном. - Gazeta.ua). Наказание, которое они получили, слишком незначительно. Должна быть более суровая мера.
Можно было бы наложить запрет на много разных вещей. Например, у них могло бы быть меньше стартовых мест. Наказание, которое они получили, пожалуй, самое мягкое наказание, которое можно представить", — приводит слова Йоханнеса Dagbladet.
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17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд - CAS - принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпали Олимпиада и чемпионаты мира.
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