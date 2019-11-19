Россию хотят отстранить от Евро-2020

Сборная России может остаться без Евро. Фото: rfs.ru

Сборную России по футболу могут отстранить от чемпионата Европы 2020 года. Также Санкт-Петербург могут лишить права принимать матчи Евро-2020. Причиной стал скандал вокруг РУСАДА.

"Daily Mail" сообщает, что Россию отстранят от участия в спортивных соревнованиях и лишат права проводить турниры, если будет доказан факт подделки информации московской лаборатории РУСАДА, сообщает "24 канал".

Таким образом, WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре в соответствии с Международным стандартом о соответствии. Также WADA считает, что Россия пыталась скрыть системное употребление допинга российскими спортсменами.

Исполнительный комитет WADA соберется 9 декабря чтобы рассмотреть официальную рекомендацию от независимого комитета. Ожидается, что он будет призывать отозвать лицензию у РУСАДА.

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Сборная России гарантировала себе выход на Евро, досрочно заняв 2-е место в группе I квалификации.