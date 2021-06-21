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Россия заняла последнее место в группе

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Россия заняла последнее место в группе
Россия сопротивлялась только в первом тайме. Фото: Reuters

Сборная России проиграла в Копенгагене сборной Дании – 1:4 и заняла последнее место в группе. При этом россияне две из трех игр провели дома.

Счёт в матче на 38-й минуте открыла сборная Дании. Автором первого гола стал Миккель Дамсгор. На 59-й Юссуф Поульсен воспользовался вопиющей ошибкой Романа Зобнина и удвоил преимущество датчан на табло. На 69-й минуте сборная России отыграла один гол и возродила интригу, гол забил Артём Дзюба, реализовавший пенальти. Но на 80-й и 82-й минутах Дания выстрелила дуплетом. Сначала гол забил Андреас Кристенсен, позже – Йоахим Мехле. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу датчан – 4:1.

Россияне мощно начали матч, фактически не давая настоящим хозяевам поля создать хотя бы момент. Но на 38-ой минуте ошибся вратарь России Сафонов. Он далеко вышел из ворот и позволил Дамсгору обводящим, но сильным ударом отправить мяч в ворота.

На 59-ой минуте тонкий разрезающий пас в свою штрафную сделал Роман Зобнин. Этой передачей он отрезал всю защиту своей команды, включая вратаря. Юссуфу Поульсену осталось отправить мяч в пустые ворота.

На 69-ой минуте французский арбитр придумал пенальти в ворота Дании и Дзюба сильно пробил по центру – 2:1.

Дания и не думала прижиматься к своим воротам. Кристенсен и Мехле сильными ударами добили сборную России и отправили ее на последнее место в группе.

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В параллельном матче Бельгия обыграла Финляндию – 2:0. Таким образом Дания с 3 очками заняла второе место. Финляндия – третья. Финская команда пока удерживает в игре сборную Украины, имея худшую разницу забитых и пропущенных мячей.

Автор: Юрий Стригун
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