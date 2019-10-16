Россия признала жульничество с допинг-пробами

Ганус говорит, что россияне пытались защитить репутацию известных спортсменов

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус на конференции в Колорадо подтвердил вероятную подмену данных московской лаборатории, переданных Международному антидопинговому агентству (WADA).

Об этом сообщает The New York Times.

По словам Гануса, такие действия в России могли совершить для того, чтобы защитить репутацию известных в прошлом российских спортсменов, на сегодняшний день занимающих высокие руководящие должности.

Также функционер отметил, что повлиять на ситуацию на таком серьезном уровне могли только очень влиятельные в государстве люди или органы. Ганус уверяет, что признался в подмене данных ради будущего российских спортсменов.

Ранее WADA заподозрило, что с базой данных из московской лаборатории могли проводиться манипуляции и предоставило российской стороне время на дачу внятных объяснений. Министерство спорта РФ уже отчиталось об их предоставлении.

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В случае, если Спортивный арбитражный суд вынесет решение об отстранении РУСАДА, российские спортсмены могут быть недопущены к участию в международных соревнованиях под своим национальным флагом, а сборная России — к выступлению в квалификации следующего чемпионата мира.