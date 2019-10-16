Россия признала жульничество с допинг-пробами

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 1377
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 2826
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1260
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4275
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2691
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 900
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 6084
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 1053
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 288
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1440
Фото
Все фото
16
14
9
16
6
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Видео
Все видео
Финляндия может впервые попасть на Евро
Финляндия может впервые попасть на Евро
Защитник забил мяч со своей половины поля
Защитник забил мяч со своей половины поля
Англия разгромила Болгарию в скандальном матче
Англия разгромила Болгарию в скандальном матче
Украина красиво победила Португалию
Украина красиво победила Португалию
Украина потеряла шанс победы Португалию
Украина потеряла шанс победы Португалию
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3573
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6903
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1539
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 837
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 октября 2019
Просмотров: 504
Рейчел із Грузії
— Уявляєш, батьку, — донька ділиться враженнями від перебування в таборі в Бельгії. — Тут є дівчина Рейчел. Її батько — ...
среда, 16 октября 2019 09:52

Россия признала жульничество с допинг-пробами

  Комментировать
Россия признала жульничество с допинг-пробами
Ганус говорит, что россияне пытались защитить репутацию известных спортсменов

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус на конференции в Колорадо подтвердил вероятную подмену данных московской лаборатории, переданных Международному антидопинговому агентству (WADA).

Об этом сообщает The New York Times.

По словам Гануса, такие действия в России могли совершить для того, чтобы защитить репутацию известных в прошлом российских спортсменов, на сегодняшний день занимающих высокие руководящие должности.

Также функционер отметил, что повлиять на ситуацию на таком серьезном уровне могли только очень влиятельные в государстве люди или органы. Ганус уверяет, что признался в подмене данных ради будущего российских спортсменов.

Ранее WADA заподозрило, что с базой данных из московской лаборатории могли проводиться манипуляции и предоставило российской стороне время на дачу внятных объяснений. Министерство спорта РФ уже отчиталось об их предоставлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: России могут запретить участвовать в Кубке мира-2022

В случае, если Спортивный арбитражный суд вынесет решение об отстранении РУСАДА, российские спортсмены могут быть недопущены к участию в международных соревнованиях под своим национальным флагом, а сборная России — к выступлению в квалификации следующего чемпионата мира.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия признала жульничество с допинг-пробами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
октября

В монастыре сделали общежитие

Самое читаемое
Богдана показали на футболе
Богдана показали на футболе
15
 Просмотров: 53326
Показали снимки советского Киева
Показали снимки советского Киева
13
 Просмотров: 39643
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
27
 Просмотров: 29064
&quot;Ждем продолжения&quot; - легендарный боксер прокомментировал бой Усика
"Ждем продолжения" - легендарный боксер прокомментировал бой Усика Просмотров: 17496
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище Просмотров: 16002
Спорт
FIFA планирует выдать пожизненный бан расистам
FIFA планирует выдать пожизненный бан расистам Просмотров: 36
"Фенербахче" просматривал Миколенко в матче с Португалией
"Фенербахче" просматривал Миколенко в матче с Португалией Просмотров: 99
Финляндия может впервые попасть на Евро
Финляндия может впервые попасть на Евро
 Просмотров: 450
Защитник забил мяч со своей половины поля
Защитник забил мяч со своей половины поля
 Просмотров: 882
Украина и Россия могут выяснить отношения на Евро
Украина и Россия могут выяснить отношения на Евро Просмотров: 891
Больше всего комментируют
4
Рейтинг Зеленского резко упал
3
В МИД объяснили, почему Эрдоган пожал руку Поклонской
2
Все, кроме партии Медведчука: как парламентские политсилы поздравили украинских воинов
2
"Это болезненный компромисс" - почему правительство поддержало формулу Штайнмайера
1
Ученые определили, что в людях самое сексуальное
Голосов: 1176
Голосование Кто сейчас самый сильный украинский футболист?
  • 1) Александр Зинченко
  • 2) Тарас Степаненко
  • 3) Андрей Ярмоленко
  • 4) Роман Яремчук
  • 5) Виктор Цыганков
  • 6) Руслан Малиновский
  • 7) Марлос
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua