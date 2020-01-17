Российскую модель арестовали за фейковое обвинение в изнасиловании игроком "Милана"

В Испании задержали российскую модель Луизу Кремлеву за клевету на защитника "Милана" Тео Эрнандеса.

События происходили в 2017-м, когда Тео еще выступал за "Атлетико". Луиза провела ночь с футболистом, а потом написала заявление в полицию, что защитник изнасиловал ее.

Суд не нашел доказательств преступления и отдал приказ задержать девушку за ложные обвинения, сообщает "Футбол 24"

Автор: Соцсети Луиза Кремлева

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Летом прошлого года Тео Эрнандес перешел из "Реала" в "Милан". В составе итальянской команды испанский защитник провел 15 матчей, в которых отметился 4 мячами.