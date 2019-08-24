Российского тренера наказали за идиотский поступок

русские просили не дисквалифицировать своего тренера

Международная федерация волейбола дисквалифицировала старшего тренера женской сборной России Сержио Бузато (FIVB) на 3 ближайших официальных матча за некорректный жест после победы российских волейболисток над командой Южной Кореи (3:2) в решающем матче отборочного турнира Олимпиады-2020 в Токио.

Сообщает segodnya.ua

"Комиссия FIVB вынесла решение: Бузато дисквалифицирован на 3 матча. Дисквалификация распространяется на игры чемпионата Европы против команд Беларуси, Швейцарии и Германии", – заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

Напомним, федерация волейбола Южной Кореи сочла проявлением расизма эмоциональный жест Бузато после выхода россиянок на Олимпиаду-2020 и подала жалобу. Тренер изобразил "узкие глаза".

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Позднее Бузато извинился, заявив, что этим жестом он лишь праздновал выход команды на Олимпиаду и ни в коем случае не хотел оскорбить сборную Южной Кореи. Но это не спасло его от наказания.