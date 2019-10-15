Российский комментатор по-украински поздравил команду Шевченко

Известный российский комментатор и журналист Алексей Андронов в своем Twitter отреагировал на победу сборной Украины над Португалией.

Об этом пишет "Динамомания"

"У-кра-ї-на!!! Андрій Шевченко і комапанія - великі молодці!

Сегодня весь день в Facebook меня просили сравнить сборные России и Украины. Ну вот и сравнили. Посмотрим на наших с Бельгией.

А желто-голубых - с выходом на Евро! "- написал Андронов.

Один из читателей так прокомментировал пост журналиста: "Леша, даже странно, что ты по-русски пишешь. Давай уже на украинском".

На что Андронов в ответ по-украински написал: "Немає питань. Вітаю Україну з виходом на Євро!".

У-Кра-И-На!!! Андрей Шевченко и компания - большие молодцы!



Сегодня весь день в фб меня просили сравнить сборные России и Украины. Ну вот и сравнили. Посмотрим на наших с Бельгией.



А жовто-блактитных - с выходом на Евро! — Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) 14 октября 2019 г.

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Сборная Украины победила сборную Португалии 2:1 и гарантировала себе выход на Евро-2020 и 1-е место в группе.