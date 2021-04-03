Российский биатлонист опозорился на чемпионате - бросил палку в конкурентов

Никто из спортсменов не пострадал. Фото: скриншот

Российский биатлонист из команды Ханты-Мансийского автономного округа Вадим Филимонов опозорился на чемпионате РФ.

Спортсмен стал одним из участников массового завала на первом круге. У него сломалась палка, передает ТСН.ua.

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Биатлонист разозлился и бросил куском сломанной палки в своих соперников впереди.

К счастью, никто из спортсменов не пострадал. После второй стрельбы Филимонов сошел с дистанции, ведь во время столкновения повредил и винтовку.

Сильная биатлонистка мира Тириль Экхофф поскользнулась на пьедестале почета. Спортсменка чуть не упала, когда ей вручали малый Кубок мира.