Российских биатлонистов поймали на допинге

Российских биатлонистов Александра Печенкина и Александра Чернышева дисквалифицировали на 4 года за нарушение антидопинговых правил.
IBU дисквалифицировал российских биатлонистов Александра Чернышева и Александра Печенкина за применение допинга. Обоих спортсменов отстранили от официальных соревнований на 4 года. Об этом пишут "Факты".
Биатлонисты имеют право в течение 21 дня подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Известно, что 26-летний Чернышев не будет оспаривать решение и завершит карьеру.
Также IBU рассматривал дела еще двух россиян - олимпийских чемпионов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой. Окончательное решение по ним пока не приняли.
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Ранее российский биатлонист Антон Шипулин завершил карьеру после допинг-скандала.
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