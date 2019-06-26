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среда, 26 июня 2019 16:06

Российских биатлонистов поймали на допинге

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Российских биатлонистов поймали на допинге
Россияне шутят, что дисквалифицированных спортсменов выберут в Госдуму

Российских биатлонистов Александра Печенкина и Александра Чернышева дисквалифицировали на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

IBU дисквалифицировал российских биатлонистов Александра Чернышева и Александра Печенкина за применение допинга. Обоих спортсменов отстранили от официальных соревнований на 4 года. Об этом пишут "Факты".

Биатлонисты имеют право в течение 21 дня подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Известно, что 26-летний Чернышев не будет оспаривать решение и завершит карьеру.

Также IBU рассматривал дела еще двух россиян - олимпийских чемпионов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой. Окончательное решение по ним пока не приняли.

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Ранее российский биатлонист Антон Шипулин завершил карьеру после допинг-скандала.

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