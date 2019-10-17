Российская фигуриста попалась на употреблении допинга

Российская фигуристка Александра Кошевая пропустит два года из-за допинга. Фото: Дмитрия Икунина.

Российская фигуристка Александра Кошевая дисквалифицирована на два года за допинг об этом сообщает "24 канал".

Как говорится в заявлении Международного союза конькобежцев, в пробе Кошевого взятой во время зимней Универсиады-2019, обнаружили запрещенный препарат торасемида.

Кошевая призналась, что принимала его. Однако заверила, что сделала это, чтобы снять отек ноги. И якобы не знала что он запрещен. Однако принято решение отстранить спортсменку от соревнований до марта 2021 года.

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Дуэт Александра Кошевая - Дмитрий Бушланов выиграл бронзовую награду на Универсиаде -2019. Теперь перейдет к казахской пары Жансай Адиханова - Абиш Байтканов.