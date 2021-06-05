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суббота, 05 июня 2021 10:43

Росийскую теннисистку могут посадить во Франции на 10 лет

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Росийскую теннисистку могут посадить во Франции на 10 лет
Росиянку не впервые подозревают в договорных матчах. Фото: Instagram.com/Yana_Sizikova

Фредерик Бело, адвокат российской теннисистки Яны Сизиковой, рассказал, какое наказание может грозить его клиентке, которую 3 июня задержали в Париже по подозрению в умышленном проигрыше на "Ролан Гаррос-2020" в парном разряде.

"Пять лет тюрьмы. И поскольку это статья об организованном мошенничестве, то тут может идти речь о десяти годах тюрьмы, — сказал Бело.

Сизикова была задержана полицией Парижа 3 июня по подозрению в умышленном проигрыше на "Ролан Гаррос-2020" в парном разряде.

Сейчас ее уже отпустили из полицейского участка.

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В 2020 году французских следователей привлёк матч Сизиковой и американки Мэдисон Бренгл в первом круге парного "Ролан Гаррос", где их соперницами были румынки Андреа Миту и Патрисия-Мария Циг. Румынки выиграли матч со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Полиция изучала события пятого гейма второго сета. В нём Сизикова допустила две двойные ошибки, в то время как объём ставок на победу Циг и Миту именно в этом гейме зашкаливал до аномальных по меркам парного тенниса нескольких сотен тысяч евро.

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05
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