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суббота, 12 октября 2019 09:08

Роналду забил 700 мячей в карьере

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Роналду забил 700 мячей в карьере
Криштиано может начать восьмую сотню в матче с Украиной. Фото Рейтер.

Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду забил 700-й гол в карьере. Произошло это во время поединка квалификации чемпионата Европы-2020 против Люксембурга (3:0).

Сообщает sport.ua

Для достижения этой отметки 34-летнему португальцу понадобилось 973 матча. Всего Роналду забил в 458 играх за карьеру. Чаще всего португалец забивал в ворота "Севильи" – 27.

Больше половины голов Криштиану забил в футболке мадридского "Реала" - 450. За "Спортинг" Роналду забил 5 мячей, 118 голов за "Манчестер Юнайтед", 32 мяча в "Ювентусе" и 94 гола за сборную Португалии.

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14 октября Португалия в рамках отбора к Евро-2020 сыграет против Украины. В турнирной таблице португальцев и украинцев разделяет пять очков, но команда Андрея Шевченко сыграла на один матч больше.

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